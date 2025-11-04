Crollo di Roma i vigili del fuoco | Fatto tutto il possibile per salvare Octay
Non si danno pace i vigili del fuoco che hanno provato a salvare la vita a Octay Stroici, l'operaio di 66 anni rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma per più di 11 ore e deceduto nella notte all'ospedale Umberto I. "Abbiamo fatto tutto il possibile per tirarlo fuori vivo", racconta uno di loro. Omicidio e disastro colposi. Sono queste le ipotesi di reato su cui la procura di Roma sta Indagando per capire cosa abbia portato al crollo. Continuano anche i rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio1 Rai. . #Roma Il crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, che ha causato una vittima tra i 9 operai impegnati nei lavori di risanamento. Un pool di magistrati esamina intanto appalti e rilievi strutturali. E nella Capitale proclamato il lutto cittadin - facebook.com Vai su Facebook
È morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma: era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città - X Vai su X
“Addolorati. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo“ il tweet dei vigili del fuoco per Octay Stroici - Il drammatico intervento dei vigili del fuoco per salvare Octav Stroici, operaio rimasto intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma. Riporta ilfattoquotidiano.it
Vigili del Fuoco il giorno dopo il crollo. "Enorme dolore per la morte di Octay Stroici - In quei momenti difficili, ha lottato con tutte le sue forze, con coraggio, determinazione, collaborando con noi, guidandoci, sostenendoci nell’azione. Scrive rainews.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie. Domani lutto cittadino nella Capitale. Dalla Procura verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. ilmattino.it scrive