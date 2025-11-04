Il crollo della Torre dei Conti e la morte dell’operaio romeno, tornano a far discutere. Un documento, datato 2022 fa discutere. E arriva l’accusa dell’esperto: “Segnali di incompetenza tecnica” L’applauso che ha accompagnato l’estrazione dalle macerie del corpo di Ocaty Stroici, sapeva di liberazione: dopo dodici ore, l’operaio romeno di 66 anni che lavorava alla Torre dei Conti, era stato liberato. Ma dopo pochi secondi, ci si è subito resi conto della gravità delle sue condiziono. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Umberto I, dove è deceduto pochi minuti dopo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Crollo della Torre dei Conti, quel documento del 2022 e l’accusa: “Incompetenza tecnica”