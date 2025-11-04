Crollo della Torre dei Conti morto l' operaio rimasto 11 ore sotto le macerie Sequestrato  il cantiere | Fatale il secondo cedimento  

Xml2.corriere.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Aperta un'inchiesta per disastro colposo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

crollo della torre dei conti morto l operaio rimasto 11 ore sotto le macerie sequestrato160 il cantiere 160fatale il secondo cedimento160160

© Xml2.corriere.it - Crollo della Torre dei Conti, morto l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie. Sequestrato  il cantiere | Fatale il secondo cedimento  

Contenuti che potrebbero interessarti

crollo torre conti mortoCrollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive leggo.it

crollo torre conti mortoOctay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Scrive iltempo.it

crollo torre conti mortoCrolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto in ospedale l'operaio rimasto sotto le macerie - Aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Morto