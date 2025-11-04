Crollo della Torre dei Conti morto l' operaio rimasto 11 ore sotto le macerie Sequestrato il cantiere | Fatale il secondo cedimento
La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Aperta un'inchiesta per disastro colposo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a #Roma, zona centro: proseguono le complesse operazioni dei #vigilidelfuoco per il salvataggio dell'operaio sotto le macerie [ #3novembre 18:00] - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive leggo.it
Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Scrive iltempo.it
Crolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto in ospedale l'operaio rimasto sotto le macerie - Aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Si legge su ansa.it