Crollo della Torre dei Conti morto l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie La Procura indaga per omicidio colposo

Non ce l’ha fatta Octay Stroici, l’operaio rimasto per oltre undici ore sotto le macerie dopo il crollo di parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, tra i Fori Imperiali e via Cavour. L’uomo, 66 anni, era stato estratto nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco ancora in vita e trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, dove i medici hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora. Secondo quanto reso noto dall’ospedale, Stroici è arrivato al pronto soccorso alle 23.05 in arresto cardiocircolatorio. Il personale sanitario ha proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare già avviate sul luogo del crollo, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il decesso è stato dichiarato alle 00. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

