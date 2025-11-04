La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Aperta un'inchiesta per disastro colposo: il cantiere ora è sotto sequestro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

