Crollo della Torre dei Conti | morto dopo 11 ore l’operaio rimasto sotto le macerie
Roma, 4 novembre 2025 – Non ce l’ha fatta l’operaio 66enne, Octay Stroici, di origini romen e rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti (l eggi qui ) ai Fori Imperiali a Roma. L’uomo, che era stato cosciente per tutte le lunghe ore trascorse sotto le macerie era stato sottoposto a massaggio cardiaco in ambulanza, ancora sul posto, ma le sue condizioni erano apparse gravissime. Octay Stroici è arrivato già in arresto cardiocircolatorio all’Umberto I ed è morto un’ora dopo. “Alle ore 23.05 – si legge in una nota del Policlinico – il paziente Octay Stroici è giunto al Pronto Soccorso in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
DA QUEL LUNGO APPLAUSO ALLA PIU' TRISTE NOTIZIA | Crollo della Torre dei conti, non ce l'ha fatta l’operaio estratto dalle macerie ? leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/04/crollo-della-torre-dei-conti-loperaio-estratto-dalle-macerie-non-ce-lha-fatta/ - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Torre dei Conti: operaio estratto vivo, ma morto in ospedale. Il cordoglio delle istituzioni. - Tragico incidente sul cantiere: l’operaio della Torre dei Conti muore dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco. Secondo notizie.it
Roma, Octay Stroici è morto dopo il crollo della Torre dei Conti. Il cordoglio di Meloni - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, 66 anni, rumeno di Suceava, l'operaio liberato dopo undici ore dalle macerie provocate dal crollo parziale, ... Si legge su iltempo.it
Crollo Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio romeno rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. Da tg24.sky.it