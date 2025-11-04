Crollo della Torre dei Conti | morto dopo 11 ore l’operaio rimasto sotto le macerie

Roma, 4 novembre 2025 – Non ce l’ha fatta l’operaio 66enne, Octay Stroici, di origini romen e rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti (l eggi qui ) ai Fori Imperiali a Roma. L’uomo, che era stato cosciente per tutte le lunghe ore trascorse sotto le macerie era stato sottoposto a massaggio cardiaco in ambulanza, ancora sul posto, ma le sue condizioni erano apparse gravissime. Octay Stroici è arrivato già in arresto cardiocircolatorio all’Umberto I ed è morto un’ora dopo. “Alle ore 23.05 – si legge in una nota del Policlinico – il paziente Octay Stroici è giunto al Pronto Soccorso in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it