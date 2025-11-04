Crollo della Torre dei Conti le immagini del recupero dell’operaio rimasto per ore sotto le macerie Video
È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Per il recupero hanno lavorato ininterrottamente circa 140 pompieri. L’autoscala dei vigili del fuoco ha portato a terra l’operaio che è stato in seguito caricato a bordo di un’ ambulanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
