Crollo della Torre dei Conti le accuse dell’archeologo Carandini | Evidenti segni di incompetenza tecnica

L’archeologo Andrea Carandini non usa eufemismi per commentare il crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma, vicino al Colosseo: “ Incompetenza tecnica”, un crollo “ impensabile “. Sotto i detriti della struttura medievale ha perso la vita un operaio di 66 anni Octay Stroici, mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione. Carandini – uno degli archeologhi più esperti della storia di Roma, ex presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, ex presidente del Fai – intervistato dal Corriere della Sera lancia l’accusa contro la gestione del cantiere: “Mi sembrano evidenti i segni di una incompetenza tecnica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

