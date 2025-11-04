Crollo della Torre dei Conti annullato il volo delle Frecce Tricolori dopo la morte dell’operaio Meloni | Profondo dolore Rocca | Di lavoro non si può morire
È diventata di omicidio e disastro colposi l’ipotesi nel fascicolo della procura di Roma, aperto a seguito dei crolli parziali della Torre dei Conti, nella zona dei Fori Imperiali, costato la vita all’operaio Octay Stroici. L’area è stata già posta sotto sequestro e sulla salma del 66enne è stata disposta l’autopsia, per chiarire cosa ha causato la morte. Gli inquirenti sono anche pronti ad affidare una consulenza tecnica, in modo da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Nel frattempo, le Frecce Tricolori hanno annullato il tradizionale sorvolo dell’Altare della Patria, che si svolge in occasione della Giornata delle Forze armate. 🔗 Leggi su Open.online
