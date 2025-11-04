Crollo della Torre dei Conti a Roma Salvini risponde a Zakharova | Bisogna stare vicino ai soccorritori

Si accende una polemica diplomatica dopo le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha commentato con toni provocatori il crollo della Torre dei Conti a Roma, collegandolo al sostegno dell’Italia all’Ucraina. « Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l’Ucraina, l’Italia crollerà tutta, dall’economia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

