Crollo della Torre dei Conti a Roma il racconto del soccorritore di Octay Stroici | Chiedeva di sbrigarci
I soccorsi dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, costato la vita all'operaio 66enne Octay Stroici. Il capo squadra "Mai visto niente di simile". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alessandro Di Battista. . Maria Zakharova, il crollo della Torre a Roma e la distrazione di massa I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 7 novembre CIVITAVECCHIA. Presenterò il mio libro “Democrazia deviata” alle 18.00 alla Cittadella della musica ( - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, Gualtieri: «Rimosso amianto, inagibile dal 2007». Domani lutto cittadino a Roma. Verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. ilmessaggero.it scrive
Roma in silenzio per Octay Stroici, fiaccolata dopo il crollo della Torre dei Conti: “Basta morire di lavoro” - Roma in silenzio per Octay Stroici, l'operaio che ha perso la vita dopo il crollo della Torre dei Conti ieri sera ... Segnala fanpage.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto dalle macerie. Domani lutto cittadino nella Capitale. Dalla Procura verifiche su adeguatezza lavori - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive ilmattino.it