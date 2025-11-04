Crollo della Torre a Roma Zakharova specula sull’Italia

Non è la prima volta che Maria Zakharova mette nel mirino l’Italia. Tra i bersagli anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca aveva definito “blasfeme” le parole del Colle, quando il capo dello Stato aveva paragonato l’atteggiamento da “guerra di conquista” di Mosca in Ucraina a quello del Terzo Reich. Zakharova questa volta ha commentato il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali sostenendo che “finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

