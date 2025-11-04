Crollo della Torre a Roma Zakharova specula sull’Italia
Non è la prima volta che Maria Zakharova mette nel mirino l’Italia. Tra i bersagli anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca aveva definito “blasfeme” le parole del Colle, quando il capo dello Stato aveva paragonato l’atteggiamento da “guerra di conquista” di Mosca in Ucraina a quello del Terzo Reich. Zakharova questa volta ha commentato il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali sostenendo che “finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - facebook.com Vai su Facebook
Crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Si squarcia la torre medievale oggetto di lavori di ristrutturazione. Un operaio sarebbe ancora sotto le macerie. Un altro è stato estratto e portato in ospedale in gravi condizioni. Indagano i carabinieri - X Vai su X
Crollo della Torre a Roma, Zakharova specula sull’Italia - Zakharova ha detto che finché l’Italia darà inutilmente i soldi a Kiev, crollerà tutta, "dall’economia alle torri” ... Da lanotiziagiornale.it
Torre dei Conti, Zakharova fa arrabbiare tutti: "Italia crollerà tutta se dà soldi all'Ucraina" - La notizia del crollo alla Torre dei Conti nel cuore si Roma, tra i Fori imperiali, il Campidoglio e il Colosseo, ha fatto il giro del mondo. Riporta iltempo.it
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Lo riporta lapresse.it