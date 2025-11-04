Crollo alla Torre dei Conti muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie | Roma sotto shock
Dopo undici ore di angoscia, Octay Stroici è salvo. L’operaio romeno di 66 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, è stato finalmente tirato fuori dai vigili del fuoco dopo una complessa operazione durata tutta la giornata. Circa 140 pompieri hanno lavorato senza sosta, alternandosi tra scavi manuali e mezzi speciali, in un ambiente instabile e ad alto rischio. Quando il corpo di Stroici è stato estratto, un lungo applauso si è levato dai soccorritori e dalle persone presenti in largo Corrado Ricci, dove fin dalle prime ore del mattino si vivevano momenti di tensione e speranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I.
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: muore l'operaio rimasto sepolto per 11 ore sotto le macerie - Octay Stroici, 48 anni, non ce l'ha fatta dopo il drammatico cedimento durante i lavori di ristrutturazione ai Fori Imperiali.
Crollo alla Torre dei Conti, muore l'operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock - Il cuore dei Fori Imperiali si è fermato due volte in una sola giornata.
Un operaio morto nel collasso della Torre dei Conti: inchiesta sul disastro ai Fori Imperiali, Roma sotto choc - Frana l'edificio medievale nel cuore antico della capitale, due cedimenti strutturali durante i lavori di restauro: una nube di polvere, boati e paura.