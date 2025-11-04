Crollo alla Torre dei Conti muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie | Roma sotto shock

Thesocialpost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo undici ore di angoscia, Octay Stroici è salvo.  L’operaio romeno di  66 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie del crollo della  Torre dei Conti  ai  Fori Imperiali, è stato finalmente tirato fuori dai  vigili del fuoco  dopo una complessa operazione durata tutta la giornata. Circa  140 pompieri  hanno lavorato senza sosta, alternandosi tra scavi manuali e mezzi speciali, in un ambiente instabile e ad alto rischio. Quando il corpo di Stroici è stato estratto,  un lungo applauso  si è levato dai soccorritori e dalle persone presenti in largo Corrado Ricci, dove fin dalle prime ore del mattino si vivevano momenti di tensione e speranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crollo alla torre dei conti muore l8217operaio rimasto intrappolato sotto le macerie roma sotto shock

© Thesocialpost.it - Crollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock

Scopri altri approfondimenti

crollo torre conti muoreCrollo alla Torre dei Conti a Roma: muore l’operaio rimasto sepolto per 11 ore sotto le macerie - Octay Stroici, 48 anni, non ce l’ha fatta dopo il drammatico cedimento durante i lavori di ristrutturazione ai Fori Imperiali. Riporta altarimini.it

crollo torre conti muoreCrollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock - Il cuore dei Fori Imperiali si è fermato due volte in una sola giornata. Riporta thesocialpost.it

crollo torre conti muoreUn operaio morto nel collasso della Torre dei Conti: inchiesta sul disastro ai Fori Imperiali, Roma sotto choc - Frana l’edificio medievale nel cuore antico della capitale, due cedimenti strutturali durante i lavori di restauro: una nube di polvere, boati e paura. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Muore