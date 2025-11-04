Dopo undici ore di angoscia, Octay Stroici è salvo. L’operaio romeno di 66 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, è stato finalmente tirato fuori dai vigili del fuoco dopo una complessa operazione durata tutta la giornata. Circa 140 pompieri hanno lavorato senza sosta, alternandosi tra scavi manuali e mezzi speciali, in un ambiente instabile e ad alto rischio. Quando il corpo di Stroici è stato estratto, un lungo applauso si è levato dai soccorritori e dalle persone presenti in largo Corrado Ricci, dove fin dalle prime ore del mattino si vivevano momenti di tensione e speranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock