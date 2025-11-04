Crollo alla Torre dei Conti muore l’operaio Octay Stroici | Roma in lutto per la vittima del cantiere ai Fori Imperiali
Un boato ha squarciato la mattinata di lunedì 3 novembre nel cuore di Roma. Poco dopo le 11, una parte della Torre dei Conti — lo storico monumento medievale che domina la zona dei Fori Imperiali — è improvvisamente crollata durante i lavori di ristrutturazione. Tra gli undici operai impegnati nel cantiere, cinque sono rimasti coinvolti nel disastro. Uno di loro, Octay Stroici, 66 anni, di origine romena, non ce l’ha fatta. È rimasto sotto le macerie per quasi undici ore, in un drammatico susseguirsi di tentativi di soccorso che avevano fatto sperare in un miracolo. Octay Stroici, estratto vivo e affidato alle cure dei sanitari, è stato trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I, dove è morto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
