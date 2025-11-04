Crollo alla Torre dei Conti di Roma dalla banca dati dell’Anac emergono sei affidamenti diretti

La tragedia che ha colpito ieri mattina l’area archeologica dei Fori Imperiali a Roma, con il crollo parziale della storica Torre dei Conti, e la conseguente morte di un operaio di 66 anni, entra nella fase giudiziaria. La Procura di Roma ha immediatamente aperto un fascicolo d’inchiesta. Procedendo contro ignoti per i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. L’area di Largo Corrado Ricci, dove è avvenuto il cedimento strutturale, è stata posta sotto sequestro. Una disposizione mirata a consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi e le analisi necessarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

