Andrea Carandini, grande archeologo e profondissimo conoscitore di Roma a cui ha dedicato saggi indimenticabili, dice la sua sul crollo nel cantiere della Torre dei Conti costata la vita a un uomo. Reputa la tragedia equivalente a un crollo causato da un sisma e non si capacita che «in un’era come la nostra in cui si hanno a disposizione le soluzioni tecnologicamente più avanzate e sicure per gli interventi strutturali sul patrimonio culturale, sia avvenuto un crollo paragonabile a quello causato da un terremoto», dice al Corriere della Sera. Carandini è uno degli studiosi più autorevoli. Ha alle spalle un trentennio di scavi sul Palatino che hanno avuto un impatto notevole sulla riscrittura delle origini di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crollo ai Fori, l’archeologo Carandini: “Incompetenza tecnica. È ora che tutto torni nelle mani del Ministero delle Cultura”