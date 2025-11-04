Crollo ai Fori l’archeologo Carandini | Incompetenza tecnica È ora che tutto torni nelle mani del Ministero delle Cultura
Andrea Carandini, grande archeologo e profondissimo conoscitore di Roma a cui ha dedicato saggi indimenticabili, dice la sua sul crollo nel cantiere della Torre dei Conti costata la vita a un uomo. Reputa la tragedia equivalente a un crollo causato da un sisma e non si capacita che «in un’era come la nostra in cui si hanno a disposizione le soluzioni tecnologicamente più avanzate e sicure per gli interventi strutturali sul patrimonio culturale, sia avvenuto un crollo paragonabile a quello causato da un terremoto», dice al Corriere della Sera. Carandini è uno degli studiosi più autorevoli. Ha alle spalle un trentennio di scavi sul Palatino che hanno avuto un impatto notevole sulla riscrittura delle origini di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Crollo ai Fori Imperiali, dopo la morte dell' operaio 66enne l'indagine è ora per omicidio colposo e disastro colposo https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/crollo-ai-fori-imperiali-indagine-a-ora-omicidio-colposo/ - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Crollo della Torre dei Conti, le accuse dell’archeologo Carandini: “Evidenti segni di incompetenza tecnica” - "In un bene così fragile occorreva procedere con interventi minimi. Da ilfattoquotidiano.it
Crollo della Torre dei Conti, per l’archeologo Carandini: “Evidenti segni di incompetenza tecnica” - Non ha dubbi l’archeologo Andrea Carandini, chiamato a commentare il crollo della Torre dei Conti a Roma, avvenuto ieri mattina. Riporta blitzquotidiano.it
Carandini sulla Torre dei Conti: «Incapacità tecnica evidente. Che confusione a Roma, competenze divise tra Sovrintendenza con la “v” e Soprintendenza con la “p”...» - L'archeologo Andrea Carandini: «E' mancata la presenza di un adeguato ingegnere strutturista in un delicatissimo manufatto del IX secolo» ... Come scrive roma.corriere.it