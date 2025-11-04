Crollo ai Fori Imperiali | il giorno dopo cadono altri detriti La Procura di Roma indaga per omicidio colposo

La Procura di Roma, dopo la morte dell’operaio di 66 anni, procede per omicidio colposo nell’indagine sul crollo parziale della Torre dei Conti avvenuto ieri mattina nella zona dei Fori Imperiali. Nel procedimento è contestato anche il disastro colposo. L’area è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti disporranno l’autopsia sul corpo della vittima. Chi indaga affiderà una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e individuarne le cause e responsabilità. Altre piccole cadute di detriti si sono verificate l’indomani del crollo, martedì mattina dalla Torre dei Conti, causando una piccola nube di fumo a largo Corrado Ricci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

