Crollo ai Fori Imperiali è morto estratto l' operaio rimasto 11 ore sotto le macerie

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Fori Imperiali è crollata una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Per tutta la giornata c'è stata apprensione per le condizioni di Octay Stroici, un operaio 66enne di origini romene, che è rimasto per 11 ore intrappolato sotto le macerie. Quando è stato estratto, si è levato l'applauso liberatorio della folla. I soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco sul posto, poi lo hanno caricato su un'ambulanza per essere trasportato fino al policlinico Umberto I. Purtroppo non ce l'ha fatta. Le operazioni erano molto complesse per la fragilità della struttura che faceva temere nuovi crolli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

crollo ai fori imperiali 232 morto estratto l operaio rimasto 11 ore sotto le macerie

© Ilgiornale.it - Crollo ai Fori Imperiali, è morto estratto l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie

