Crollo ai Fori Imperiali è morto estratto l' operaio rimasto 11 ore sotto le macerie
Ai Fori Imperiali è crollata una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Per tutta la giornata c'è stata apprensione per le condizioni di Octay Stroici, un operaio 66enne di origini romene, che è rimasto per 11 ore intrappolato sotto le macerie. Quando è stato estratto, si è levato l'applauso liberatorio della folla. I soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco sul posto, poi lo hanno caricato su un'ambulanza per essere trasportato fino al policlinico Umberto I. Purtroppo non ce l'ha fatta. Le operazioni erano molto complesse per la fragilità della struttura che faceva temere nuovi crolli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma - (Agenzia Vista) Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Lo riporta rtl.it
Crollo ai Fori Imperiali, estratto l'operaio sotto le macerie. "È in gravi condizioni" - A Octay Stroici è stato praticato il massaggio cardiaco sul posto, poi la corsa in osp ... Da msn.com