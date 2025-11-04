Crollo ai Fori di Roma i pm acquisiscono gli atti sulla gara d' appalto
L’acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d’appalto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte della società vincitrice. E’ quanto disposto dai pm della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sul crollo parziale della Torre dei Conti avvenuto ieri nella zona dei Fori Imperiale. Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni. Tutte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
