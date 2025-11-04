Crollo a Roma Putin ride
Rieccola. Maria Zakharova, l'ineffabile portavoce del ministero degli Esteri sovietico. Pardon, cari amici filorussi d'Italia di destra e di sinistra: volevamo dire russo, naturalmente. Il fatto è che più passa il tempo e più è difficile, almeno nella prassi, distinguere la Russia di Putin dall'Unione Sovietica di Stalin, di Breznev o di Andropov. Infatti, il manualetto che usa la signora Zakharova per le sue provocazioni e strumentalizzazioni dirette contro l'Occidente (Italia inclusa, com'è di nuovo successo ieri) è con ogni evidenza lo stesso del caro vecchio Kgb, così vicino al cuore del suo Capo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chi era l'operaio morto nel crollo della torre a Roma: le speranze svanite dopo 11 ore - facebook.com Vai su Facebook
Crollo ai Fori Imperiali, morto l'operaio estratto dalle macerie #roma #torredeiconti #3novembre - X Vai su X
Crollo a Roma, Putin ride - Mosca insulta l'Italia che spende per Kiev: è scontro con la Farnesina ... Segnala msn.com
"L'Italia crollerà tutta fin quando finanzierà Kiev": le parole di Maria Zakharova sulla torre crollata a Roma - La portavoce del ministero degli Esteri russo commenta così il crollo del monumento sui Fori imperiali e scatena la reazione di molti partiti politici, di opposizione e di governo, fino alla Farnesina ... Riporta today.it
La propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma. Pd: "Convocare l'ambasciatore russo" - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia dopo l'incidente della Torre dei Conti a Roma: "Se i soldi vanno in Ucraina l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle ... Secondo ilfoglio.it