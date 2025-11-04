Rieccola. Maria Zakharova, l'ineffabile portavoce del ministero degli Esteri sovietico. Pardon, cari amici filorussi d'Italia di destra e di sinistra: volevamo dire russo, naturalmente. Il fatto è che più passa il tempo e più è difficile, almeno nella prassi, distinguere la Russia di Putin dall'Unione Sovietica di Stalin, di Breznev o di Andropov. Infatti, il manualetto che usa la signora Zakharova per le sue provocazioni e strumentalizzazioni dirette contro l'Occidente (Italia inclusa, com'è di nuovo successo ieri) è con ogni evidenza lo stesso del caro vecchio Kgb, così vicino al cuore del suo Capo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crollo a Roma, Putin ride