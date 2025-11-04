Crollo a Roma morto operaio rimasto sotto macerie Torre dei Conti

Purtroppo non ce l’ha fatta Octay Stroici, L’operaio 66enne rimasto per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti, a Roma. Estratto vivo dai vigili del fuoco, il suo cuore ha cessato di battere al policlinico Umberto I. La procura ha aperto un’inchiesta. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

