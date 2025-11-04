Crollo a Roma morto operaio rimasto sotto macerie Torre dei Conti

Purtroppo non ce l’ha fatta Octay Stroici, L’operaio 66enne rimasto per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti, a Roma. Estratto vivo dai vigili del fuoco, il suo cuore ha cessato di battere al policlinico Umberto I. La procura ha aperto un’inchiesta. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crollo a Roma, morto operaio rimasto sotto macerie Torre dei Conti

Argomenti simili trattati di recente

È morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma: era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città - X Vai su X

Il doppio #crollo della #TorredeiConti a #Roma: non ce l’ha fatta l’operaio di 66 anni estratto in gravissime condizioni dalle macerie dopo undici ore. È morto in ospedale. La Procura indaga per omicidio colposo. #Tg1 Enzo Miglino - facebook.com Vai su Facebook

Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie ... Scrive tg24.sky.it

Chi era Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a Roma - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Octay Stroici, romeno di Suceava, l'operaio di 66 anni deceduto dopo il crollo nella Torre dei ... Secondo ilfattoquotidiano.it

È morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma - Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città ... ilpost.it scrive