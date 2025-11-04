Crolli ai Fori Appalti nel mirino I pm | omicidio e disastro colposi Verifiche su eventuali allarmi

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 – In tanti partecipano alla fiaccolata sui Fori Imperiali verso la Torre dei Conti sventrata. “Basta morti sul lavoro”, intima lo striscione in testa al corteo guidato dalle delegazioni sindacali alla presenza di tutti i partiti dell’assemblea capitolina. Il dolore della Capitale per la morte di Octavian Stroici – abbreviato ’Octay’ anziché ’Octav’ in tutte le prime comunicazioni ai media – è davvero forte e collettivo. La proclamazione del lutto cittadino non è solo un atto dovuto, rappresenta il profondo senso di cordoglio per una morte sul lavoro inconcepibile per principio e maturata con modalità strazianti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

crolli ai fori appalti nel mirino i pm omicidio e disastro colposi verifiche su eventuali allarmi

© Quotidiano.net - Crolli ai Fori. Appalti nel mirino. I pm: omicidio e disastro colposi. Verifiche su eventuali allarmi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Crolli Fori Appalti Mirino