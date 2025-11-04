Crollata la vecchia mulattiera Appello dai residenti | Fate presto

Montagna, 3 novembre 2025 – Sono rimaste isolate per ore le frazioni di Orsigna e Vizzero, a causa di una frana in via Casa Nuova, che ha fatto crollare la vecchia mulattiera che collegava Pracchia, nel Comune di Pistoia, al territorio di quello di San Marcello. Col tempo la mulattiera è diventata una strada percorribile in automobile, e ai suoi lati vivono stabilmente diverse famiglie. Si tratta di una storia che affonda le radici nel secolo scorso, quando venne lanciato il primo appello da una signora di Firenze che vi aveva comprato casa nel 1978. Scrisse al Comune di Pistoia chiedendo che venisse fatta adeguata manutenzione alla strada, ma come lamentano ancora oggi i residenti, la via è stata abbandonata fino al cedimento che la settimana scorsa l’ha fatta franare sulla strada provinciale 632 che collega con la vicina – ma non troppo – regione Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

