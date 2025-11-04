Cristiano Ronaldo | Mi ritirerò presto Sarà durissimo

Cristiano Ronaldo ha lasciato intendere che la fine della sua carriera da calciatore sia sempre più vicina. In un’intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan, l’attaccante dell’ Al Nassr ha spiegato di aver già iniziato da anni a prepararsi al momento dell’addio. Alla domanda su quando avverrà il ritiro, CR7 non ha indicato una data precisa, ma ha fatto capire che potrebbe essere questione di non molto tempo. « Mi ritirerò presto. Sarà molto, molto difficile. Probabilmente piangerò. Ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26 anni. Penso che riuscirò a sopportare la pressione», ha detto il fuoriclasse portoghese, oggi impegnato nella corsa verso il millesimo gol in carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo: “Mi ritirerò presto. Sarà durissimo”

