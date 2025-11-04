Cristiano Ronaldo | Il mio ritiro arriverà presto piangerò E poi

Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul suo canale YouTube la prima parte dell'intervista esclusiva rilasciata al giornalista Piers Morgan. Tra i temi trattati c'è quello dell'addio al calcio giocato: clicca qui per vedere l'episodio integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo: "Il mio ritiro arriverà presto, piangerò. E poi..."

Cristiano Ronaldo: “Yes, I can imagine my retirement. It will be soon”. “But I will be prepared… it will be difficult, I will cry for sure! I think I will be prepared… everything has an end, so I will have more times for other things”. - X Vai su X

Tre parole, il motto della Juventus, Cristiano Ronaldo ha ricevuto milioni di like - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo: “Mi ritirerò presto. I numeri non mentono, sono in cima al calcio” - L'attaccante portoghese si è confessato in una intervista con Piers Morgan: "Messi meglio di me? Riporta msn.com

Cristiano Ronaldo pensa al ritiro e non nasconde la commozione: "Sarà difficile, probabilmente piangerò" - Il fuoriclasse lusitano e intervenuto su Youtube ai microfoni di Piers Morgan: "Preparo il mio futuro da quando avevo 25, 26, 27 anni. Lo riporta msn.com

Cristiano Ronaldo: "Il ritiro arriverà presto. Sarà dura, ma mi sto preparando da anni" - In una lunga intervista concessa a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha parlato apertamente del proprio futuro e dell’inevitabile momento del ritiro dal calcio giocato, ammettendo ... Secondo tuttojuve.com