Cristiano Ronaldo arriva l’annuncio inaspettato | Ritiro? Presto Sarà difficile ma mi sono preparato per questo momento Probabilmente succederà questa cosa qui

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio inaspettato! In una recente intervista con Piers Morgan ha parlato del suo imminente ritiro dal calcio Cristiano Ronaldo ha rivelato in una recente intervista con Piers Morgan che il suo ritiro dal calcio è ormai prossimo. Il campione portoghese ha ammesso che, sebbene si senta pronto, il momento della fine della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio inaspettato: «Ritiro? Presto. Sarà difficile, ma mi sono preparato per questo momento. Probabilmente succederà questa cosa qui»

