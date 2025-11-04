Cristiano Ronaldo arriva l’annuncio inaspettato | Ritiro? Presto Sarà difficile ma mi sono preparato per questo momento Probabilmente succederà questa cosa qui
Cristiano Ronaldo, arriva l'annuncio inaspettato! In una recente intervista con Piers Morgan ha parlato del suo imminente ritiro dal calcio Cristiano Ronaldo ha rivelato in una recente intervista con Piers Morgan che il suo ritiro dal calcio è ormai prossimo. Il campione portoghese ha ammesso che, sebbene si senta pronto, il momento della fine della
Cristiano Ronaldo: "Yes, I can imagine my retirement. It will be soon". "But I will be prepared… it will be difficult, I will cry for sure! I think I will be prepared… everything has an end, so I will have more times for other things".
