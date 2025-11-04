Crisi Sampdoria smentite le voci sulle dimissioni di Fredberg Chiesto un rinforzo della sorveglianza al Mugnaini Bertelli saluta?
2025-11-04 08:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Lungo faccia a faccia nel pomeriggio a Bogliasco tra squadra e area tecnica. Si erano diffuse voci sulle dimissioni di Fredberg, subito smentite. In dubbio il futuro del preparatore Bertelli Clima sempre più teso in casa Sampdoria dopo la sconfitta interna contro il Mantova, che ha fatto precipitare i blucerchiati all’ultimo posto in classifica. Al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco la giornata di ieri è stata segnata da un lungo confronto interno tra dirigenza, staff tecnico e squadra, in un momento che rappresenta uno dei punti più bassi della storia recente del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
