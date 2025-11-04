Crisi Livorno Fernandez | Impossibile andare avanti così viste cose inaccettabili La conferma di Formisano? Scelta anche finanziaria

Livornotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto sconfitte in dodici partite, nove in tredici gare se ci aggiungiamo anche quella in Coppa Italia. La stagione del ritorno tra i professionisti, per il Livorno, si sta rivelando fin qui un calvario, con il cammino costellato da continui e pesanti scivoloni, l'ultimo dei quali arrivato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Crisi Livorno Fernandez Impossibile