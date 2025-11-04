Crisi Livorno Fernandez | Impossibile andare avanti così viste cose inaccettabili La conferma di Formisano? Scelta anche finanziaria
Otto sconfitte in dodici partite, nove in tredici gare se ci aggiungiamo anche quella in Coppa Italia. La stagione del ritorno tra i professionisti, per il Livorno, si sta rivelando fin qui un calvario, con il cammino costellato da continui e pesanti scivoloni, l'ultimo dei quali arrivato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Livorno, ora è crisi nera. Formisano rischia l'esonero - Le ultime - facebook.com Vai su Facebook
$Pierburg/ $Rheinmetall a $Livorno: la cessione del settore civile tra crisi industriale e riarmo. Il comunicato di Massimo Braccini, segretario generale $Fiom $Cgil Livorno - X Vai su X