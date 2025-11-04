Crisi del Consorzio Vini Barbieri | Ricchezza da non perdere
La crisi del Consorzio di tutela dei vini Doc deve interessare anche il Comune di Piacenza. La pensa così Patrizia Barbieri (civica Barbieri-Liberi), invitando il sindaco Katia Tarasconi a «farsi parte attiva per sensibilizzare, insieme alle associazioni di categoria, per vedere se si può. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
A Cartoceto (Pesaro) si è passati da 12mila quintali del 2024 ai 2mila di quest’anno. Baldarelli, presidente del Consorzio dell’olio dop: “Serve lo stato di crisi”. “Confidiamo nel sostegno di Enrico Rossi, oggi titolare dell’Agricoltura in Regione” - facebook.com Vai su Facebook
Crisi del Consorzio Vini, Barbieri: «Ricchezza da non perdere» - L’ex sindaco di Piacenza chiede che il Comune prenda posizione: «Realtà da tutelare, partita strategica per l’intero territorio». Lo riporta ilpiacenza.it
Fusione tra consorzio Colli Bolognesi e consorzio Emilia-Romagna. In tempi di crisi meglio unire le forze - L’assemblea dei 70 soci produttori dei Colli Bolognesi ha votato ad ampia maggioranza (96 per cento) con ... Secondo gamberorosso.it
Il presidente Paolo Bartoloni racconta le novità del disciplinare del Trebbiano Spoletino e lancia l'idea di un Sagrantino Day a novembre - «È un momento di grande difficoltà per tutto il mondo del vino italiano. Si legge su gamberorosso.it