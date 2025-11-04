Sono giornate decisive, queste, per lo sblocco della cassa integrazione – già autorizzata e finanziata il 18 aprile scorso, ma non ancora erogata – a vantaggio della sessantina di lavoratori di Cores Italia, ex Coop Legno, messa in liquidazione. "Si è svolto lo scorso 31 ottobre – informa una nota della Cgil - l’incontro con l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, su sollecitazione della Fillea Cgil e della Cgil di Modena in merito alla situazione di crisi di Cores Italia (ex Coop legno) di Castelvetro. Al tavolo erano presenti la delegazione di 5 lavoratori e 1 Rsu, Nando Siena per la Cgil di Modena, Rodolfo Ferraro per la Fillea Cgil Modena e Giuseppa Ledda per la Fillea Cgil Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Cores, lavoratori senza Cigs. Paglia porta il caso al Ministero