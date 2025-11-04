Criptovalute il Kenya introduce la prima legge per regolamentare il settore digitale
Il Parlamento del Kenya ha approvato il Virtual Asset Service Providers Bill (VASP Act), segnando un passaggio cruciale nella definizione del futuro finanziario del Paese. La legge, frutto di mesi di discussioni tra governo, operatori del settore e autorità di vigilanza, stabilisce per la prima volta un quadro normativo chiaro per la gestione, la custodia e lo scambio di asset digitali. L’annuncio ufficiale, dato dal presidente della Commissione Finanze Kuria Kimani, è stato accolto con favore da gran parte della comunità fintech, che da anni sollecitava regole trasparenti per un settore in piena espansione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
