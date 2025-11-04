Crimini | Piacenza scende al 41° posto ma è nei primi 10 per tentati omicidi prostituzione e rapine in casa
Sono 9mila 916 le denunce raccolte nella provincia di Piacenza, l’equivalente di 3mila 458 ogni 100mila abitanti nel 2024, periodo di riferimento per elaborare le graduatorie dell’indice di criminalità 2025 de IlSole24Ore, sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
