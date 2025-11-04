Criminalità Siena è 66esima Oltre 200 denunce in più per furto Truffe e frodi sono in lieve calo

di Laura Valdesi SIENA Indice della criminalità, la provincia di Siena sale dal 79° al 66° posto nella classifica stilata dal ’Sole24Ore’ rielaborando le cifre della banca dati interforze del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno relativi al 2024. Le denunce sono state 7785, 357 in più rispetto all’anno precedente con una variazione percentuale del 4,81%. Cifre che non devono trarre in inganno, la nostra provincia resta tutto sommato ancora ’felix’ se paragonate alle altre della Toscana. Non a caso è fanalino di coda Siena, nonostante i tredici posti più in alto nella classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

