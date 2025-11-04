Criminalità l’indagine Ottanta reati al giorno Oltre 14mila denunce per furti e rapine
Modena occupa il diciassettesimo posto su centosei province italiane nell’ Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sulla base dei reati denunciati alle forze dell’ordine rapportati alla popolazione residente rilevata dall’Istat al primo gennaio 2025. Un posizionamento intermedio (con 4.253 denunce ogni 100mila abitanti) che la distingue dalle metropoli che dominano la classifica, senza però collocarla tra le province più sicure del Paese. I numeri registrano un incremento contenuto: +1,59% rispetto al 2023, in linea con il trend nazionale del +1,7%, anche se Modena scala di una posizione (nella classifica 2024 era 16esima). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
