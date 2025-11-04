Criminalità in crescita | Pescara maglia nera d’Abruzzo 31esima in Italia
Pescara - Con oltre tremila denunce ogni centomila abitanti, la provincia di Pescara guida la regione nell’ultima classifica nazionale dell’Il Sole 24 Ore sulla criminalità. La provincia di Pescara si conferma prima in Abruzzo nella graduatoria dell’indice di criminalità del 2024, pubblicata dal quotidiano economico. Il dato emergente segnala 11.032 reati denunciati nel 2023, pari a 3.531 ogni 100mila abitanti, collocando la provincia al 36º posto a livello nazionale. Al secondo posto nella regione si trova la provincia di Teramo, con 9.724 denunce e un rapporto di circa 3.250 ogni 100mila abitanti, in 48ª posizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dai dati del Viminale elaborati da Il Sole 24 Ore emerge un quadro nazionale in crescita per la micro-criminalità, ma le città sarde restano ai vertici per sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook
Criminalità, reati in crescita a Perugia e Terni: furti in abitazione la vera piaga - X Vai su X