Criminalità in crescita | Pescara maglia nera d’Abruzzo 31esima in Italia

Abruzzo24ore.tv | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara - Con oltre tremila denunce ogni centomila abitanti, la provincia di Pescara guida la regione nell’ultima classifica nazionale dell’Il Sole 24 Ore sulla criminalità. La provincia di Pescara si conferma prima in Abruzzo nella graduatoria dell’indice di criminalità del 2024, pubblicata dal quotidiano economico. Il dato emergente segnala 11.032 reati denunciati nel 2023, pari a 3.531 ogni 100mila abitanti, collocando la provincia al 36º posto a livello nazionale. Al secondo posto nella regione si trova la provincia di Teramo, con 9.724 denunce e un rapporto di circa 3.250 ogni 100mila abitanti, in 48ª posizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

