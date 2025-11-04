Criminalità Fratelli d' Italia | Un susseguirsi di furti e spaccate non è solo questione di flussi turistici

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il preoccupante posizionamento di Rimini al quinto posto in Italia nell’Indice della Criminalità non può essere liquidato come semplice "fisiologia" del flusso di visitatori". A sostenerlo sono Sara Borghesi e Alessandro Pierotti, del dipartimento Giustizia e sicurezza di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

criminalit224 fratelli d italiaParma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo ... Lo riporta tg24.sky.it

criminalit224 fratelli d italiaCori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo - È la sera di martedì 28 ottobre, non un giorno qualsiasi ma l'anniversario della marcia su Roma, un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, ... ansa.it scrive

criminalit224 fratelli d italiaCori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. Il Pd insorge, GN commissaria la federazione provinciale - Nel filmato pubblicato da Repubblica, giovani inneggiano al duce. Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Fratelli D Italia