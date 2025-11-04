Criminalità Fratelli d' Italia | Un susseguirsi di furti e spaccate non è solo questione di flussi turistici
"Il preoccupante posizionamento di Rimini al quinto posto in Italia nell’Indice della Criminalità non può essere liquidato come semplice "fisiologia" del flusso di visitatori". A sostenerlo sono Sara Borghesi e Alessandro Pierotti, del dipartimento Giustizia e sicurezza di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
POTENZA: ASSALTO NELLA NOTTE AI FRATELLI SIMONE CON I DELINQUENTI SCAPPATI CON LA REFURTIVA CON IVECO IN FOTO Ancora un atto di criminalità nel capoluogo di regione dove nella notte banda di ladri e di delinquenti sociali
In campo le misure straordinarie varate dal Governo Meloni per arginare e contrastare la criminalità organizzata. Lo Stato c'è.
Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo - È la sera di martedì 28 ottobre, non un giorno qualsiasi ma l'anniversario della marcia su Roma, un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. Il Pd insorge, GN commissaria la federazione provinciale - Nel filmato pubblicato da Repubblica, giovani inneggiano al duce.