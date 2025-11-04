Criminalità Firenze seconda in Italia per numero di reati denunciati

FIRENZE – Secondo l’Indice della Criminalità 2024 elaborato dal Sole 24 Ore sui dati del Viminale, il capoluogo toscano è la seconda città d’Italia per numero di reati denunciati, con 6.507 denunce ogni 100mila abitanti. Peggio fa solo Milano, dove però si registra un lieve calo (-2%) rispetto all’anno precedente. Firenze si conferma ai vertici nazionali per i furti con destrezza e i furti con strappo, e occupa il terzo posto per numero totale di furti dopo Milano e Roma. È inoltre seconda per rapine complessive e per rapine in pubblica via, con un tasso superiore alla media nazionale. Crescono anche i reati contro la persona e i danneggiamenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it