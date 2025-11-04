Criminalità a Viterbo | settima in Italia per tentati omicidi i furti sono quasi 3mila
Per la Tuscia è un quadro in chiaroscuro quello fotografato dall'ultimo “Indice della criminalità” del Sole 24 Ore. La provincia di Viterbo sale di sette posizioni, dalla 68esima alla 61esima, in questa poco lusinghiera classifica nazionale dei reati commessi e denunciati (nel 2024) in rapporto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
