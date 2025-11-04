Criminalità a Perugia allarme furti | la metà delle denunce riguarda intrusioni in casa

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Criminalità: Perugia è al 38esimo posto in Italia per numero di denunce e quasi la metà di queste riguardano i furti. E’ quanto emerge dalla classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore che fotografa le province italiane sulla base dei reati commessi e delle denunce presentate.Il report presenta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Furto con strappo a un'anziana nel sottopassaggio di Fontivegge: denunciato 64enne - Un furto con strappo ai danni di un'anziana è avvenuto nel sottopassaggio della stazione di Fontivegge, a Perugia. Segnala corrieredellumbria.it

criminalit224 perugia allarme furtiPerugia, ladri scatenati: furti a Montebello e reti tagliate a Prepo. «Attenti a quelle auto» - Paura in città per nuovi assalti dei ladri alle case, con due furti segnalati domenica all’ora di cena tra Montebello e via Tuderte. Secondo ilmessaggero.it

Allarme furti a Perugia: «Qui i ladri ora arrivano alle 9 del mattino» - E i residenti iniziano a perdere la pazienza, soprattutto perché dopo i colpi con le famiglie a ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Perugia Allarme Furti