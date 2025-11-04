Criminalità a Perugia allarme furti | la metà delle denunce riguarda intrusioni in casa
Criminalità: Perugia è al 38esimo posto in Italia per numero di denunce e quasi la metà di queste riguardano i furti. E’ quanto emerge dalla classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore che fotografa le province italiane sulla base dei reati commessi e delle denunce presentate.Il report presenta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In Umbria crescono i reati: secondo l'indice di criminalità 2025 de Il Sole 24 Ore, Perugia e Terni salgono rispettivamente al 38° e 42° posto nazionale, con aumenti dell'1,6% e del 5,5%. La vera emergenza restano i furti in abitazione, che portano le due provi
Criminalità, reati in crescita a Perugia e Terni: furti in abitazione la vera piaga
Furto con strappo a un'anziana nel sottopassaggio di Fontivegge: denunciato 64enne - Un furto con strappo ai danni di un'anziana è avvenuto nel sottopassaggio della stazione di Fontivegge, a Perugia. Segnala corrieredellumbria.it
Perugia, ladri scatenati: furti a Montebello e reti tagliate a Prepo. «Attenti a quelle auto» - Paura in città per nuovi assalti dei ladri alle case, con due furti segnalati domenica all’ora di cena tra Montebello e via Tuderte. Secondo ilmessaggero.it
Allarme furti a Perugia: «Qui i ladri ora arrivano alle 9 del mattino» - E i residenti iniziano a perdere la pazienza, soprattutto perché dopo i colpi con le famiglie a ... Scrive ilmessaggero.it