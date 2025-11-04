Crescono caporalato fabbisogno di lavoratori e numero di studenti senza cittadinanza | il Fvg che cambia

“Questo che presentiamo oggi è uno strumento utile per sfatare un po' di false credenze sul tema immigrazione. Abbiamo a disposizione uno studio approfondito qualificato che ci suggerisce il fatto che ci sono certe percezioni distorte come, per esempio, quella della famosa invasione”. Con queste. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Meloni festeggia, ma non c’è niente da festeggiare se il lavoro è precario, povero e mal pagato I numeri vanno letti bene, soprattutto quando si parla di mercato del lavoro e occupazione. I numeri non dicono che crescono i contratti precari, i part-time involont - facebook.com Vai su Facebook

Crescono caporalato, fabbisogno di lavoratori e numero di studenti senza cittadinanza: il Fvg che cambia - Presentato al Centro Balducci di Zugliano (in contemporanea con la presentazione nazionale e con le presentazioni regionali) il 35° Dossier statistico immigrazione del Centro studi e ricerche Idos ... Si legge su udinetoday.it

Caporalato, sfruttamento lavoratori stranieri e subappalto non autorizzato: 5 indagati - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Lo riporta ilmessaggero.it

Caporalato made in Cina a Roma, costretti a lavorare 14 ore al giorno per 4 euro e senza riposi - Ambienti insalubri in cui tessere tessuti, ma anche dove consumare pasti in ... Lo riporta romatoday.it