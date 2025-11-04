Crea©tivity 2025 al Museo Piaggio celebra 20 anni di design

PONTEDERA – Il 13 e 14 novembre il Museo Piaggio ospiterà Crea©tivity 2025, ventesima edizione dell’evento dedicato a ricerca e innovazione nel design. Nato per favorire il dialogo tra scuole, università e imprese, l’appuntamento celebra vent’anni di attività che hanno reso Pontedera un punto di riferimento per la creatività italiana. Il tema scelto, Micro&Macro, invita a riflettere sul rapporto tra dettaglio e visione d’insieme, tra individuo e sistema, tradizione e innovazione. L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento: Crea©tivity 2025 Museo Piaggio è stato inserito nell’ Adi Design Index 2025, che seleziona i migliori progetti candidati al Compasso d’Oro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

