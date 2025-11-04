Crashgate 2008 | Massa fa causa alla Fia e chiede 71 milioni | Sapevano del falso incidente di Piquet jr
Il pilota Ferrari perse il Mondiale per un punto. La Federazione: "La richiesta di Massa trascura i suoi errori a Singapore e in altri GP". Ma nel 2023 l’allora patron della F.1 Bernie Ecclestone rivelò: "È stato derubato. Quel GP era da cancellare ma evitammo uno scandalo" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
