All’imprevedibilità del titolo “Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l’impresa futura” c’è la certezza del cavalier Alberto Bombassei, 85 anni, fondatore della Brembo. Puntualissimo, alle 15.40 è già seduto in seconda fila pronto per assistere all’assemblea di Confindustria, come dire: “Non c’è tempo da perdere”. Le lancette della concorrenza e dei problemi si concentrano sul costo dell’energia, la fragilità dell’Europa e l’insicurezza della politica. “L’energia? La paghiamo il 140% in più degli Stati Uniti” afferma Matteo Tiraboschi, presidente di Brembo Spa. Gli fa eco il presidente di Techint e Humanitas, Gianfelice Rocca: “Sì, l’energia è il tema chiave, vediamo se con l’alleggerimento dell’energy release ci sarà un aiuto concreto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Costo dell’energia, insicurezza della politica e fragilità dell’Europa: ecco cosa preoccupa gli industriali