Cosmonauta all’Università del Salento Walter Villadei

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: “L’Italia nello spazio, storia e prospettive” è il titolo del convegno tenutosi ieri e organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e dall’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con il DTA, ovvero il Distretto Tecnologico e Aerospaziale e con Planetek Italia. Al convegno ha partecipato anche il colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare. Il colonnello Villadei ha partecipato alla MISSIONE VIRTUTE 1 – volo suborbitale – con Virgin Galactic. Ha inoltre partecipato Missione AX 3 con AXIOM. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cosmonauta all’Università del Salento Walter Villadei

