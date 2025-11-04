Così l’avvocata dell’esercito israeliano ha scosso Israele rivelando gli abusi dei militari

Per alcuni giorni, in Israele, si è temuto che una delle figure più potenti e rispettate dell’apparato militare si fosse tolta la vita. Domenica pomeriggio, la famiglia di Yifat Tomer-Yerushalmi, ex avvocata generale delle Forze di difesa israeliane (Idf), aveva denunciato la sua scomparsa. L’auto della donna era stata trovata abbandonata su una spiaggia a nord di Tel Aviv, accanto a una lettera di addio. In serata, però, Tomer-Yerushalmi è stata ritrovata viva e portata in ospedale per un controllo. Poi è stata arrestata con l’accusa di fuga di notizie, frode e ostruzione alla giustizia. La storia che la riguarda è complessa e intreccia abusi militari, politica, guerra e potere giudiziario, al punto da essere descritta dai giornali israeliani come “la più grave crisi istituzionale degli ultimi anni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

