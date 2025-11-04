Così è stata catturata la banda di Nuoro specializzata in assalti armati a portavalori e bancomat

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei arresti e quattro denunce a Nuoro: banda fermata dalla Polizia dopo rapine a portavalori, bancomat e furto di sigarette. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cos236 232 stata catturata la banda di nuoro specializzata in assalti armati a portavalori e bancomat

© Notizie.virgilio.it - Così è stata catturata la banda di Nuoro specializzata in assalti armati a portavalori e bancomat

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cos236 232 Stata Catturata