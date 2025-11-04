Così con Giorgia Meloni rendiamo l’Ue più forte Parla Roberta Metsola

C’è un passaggio altamente significativo, fra gli altri, nell’intervista che la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, intervenuta a Roma al gala di Formiche.net, ha concesso a Formiche.net. Ed è la visione progettuale agganciata all’orgoglio europeo. Una sorta di rivendicazione valoriale, geopolitica e anche pragmatica perché tarata sulle esigenze dei cittadini prima che sulle traiettorie politiche. “Io e Giorgia Meloni proveniamo da tradizioni politiche diverse, ma condividiamo lo stesso obiettivo: fare in modo che l’Europa funzioni per tutti”, ha spiegato. Una conversazione ampia e strutturata, che tocca tutte le sfide dinanzi all’Ue, come guerre, Indo Pacifico, Mediterraneo, Balcani, rapporto con gli Usa e ruolo dell’Italia, minimo comun denominatore in tutti i temi in questione. 🔗 Leggi su Formiche.net

