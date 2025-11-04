Così avremo oltre 5 milioni di investimenti
Il Pd esprime soddisfazione per la variazione di bilancio da oltre 3 milioni di euro con una ricaduta di oltre 5 milioni di investimenti. "Siamo davanti a una variazione importante – ha commentato la segretaria del partito Greta Passanese –, che ci permette di intervenire subito con progetti già avviati che verranno ampliati e consolidati, e con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa amministrazione continua ad intervenire su strade, scuole, ponti e la riqualificazione del porto e del lungomare. È tutto frutto di programmazione, lungimiranza e un chiaro disegno per una Cesenatico migliore, sempre nell’interesse della collettività e mai dei singoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
