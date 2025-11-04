Così a Roma i soldi della droga venivano ripuliti con le criptovalute arresti e rete smantellata

Tre uomini arrestati a Roma per spaccio e riciclaggio: smantellata una rete che usava criptovalute e social per vendere droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Tre uomini arrestati a Roma per spaccio e riciclaggio: smantellata una rete che usava criptovalute e social per vendere droga.

La droga comprata su Telegram e Instagram, poi pagata in criptovalute: 3 arresti - L'indagine trae origine dall'analisi di alcune piattaforme di exchange, intestate a uno degli indagati, sulle quali venivano effettuate transazioni in cripto ... romatoday.it scrive

Soldi nei libri e droga nascosta in casa, studenti pusher in manette - Sono finiti in manette due studenti 20enni di Roma che sembravano insospettabili ma che avevano all'interno di casa droga e soldi in contanti nascosti tra i libri Due studenti sono finiti in manette ... ilgiornale.it scrive

