Cos’è questo rumore? Non è una barca | i delfini corrono velocissimi L’incredulità dell’osservatore di balene – Video

L’osservatore di balene, Domenic Biagini, ha catturato un momento particolare: un gigantesco gruppo di delfini mentre “corre” a tutta velocità. Un momento particolarissimo: il banco, infatti, secondo l’esperto guida di Gone Whale Watching di San Diego, era composto da oltre 2000 delfini. Un numero altissimo: normalmente infatti i delfini si muovono in gruppi che vanno dai 100 ai 500 esemplari. “Cos’è questo suono? Non è una barca”, esclama Domenic nel video rivolgendosi alla donna accanto a lui. Il fenomeno ha fatto rapidamente il giro del web. L'articolo “Cos’è questo rumore? Non è una barca”: i delfini “corrono” velocissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

